Bourse de Bruxelles - Galapagos recule seule alors que le BEL 20 poursuit son rebond

AB InBev (52,13) s'appréciait de 1,5%, KBC (62,50) et Ageas (36,77) de 0,2% comme Sofina (202,00).

Aedifica (57,15) et WDP (24,60) remontaient de 1 et 1,8%, D'Ieteren (150,00) et Proximus (6,57) de 1,5 et 1,3%, Aperam (25,61) et Umicore (23,61) de 0,6 et 1,1%.

Atenor (21,10) abandonnait par ailleurs 2,7% supplémentaires alors que DEME (116,20) et Euronav (17,03) progressaient de 1,7 et 1,2%, Shurgard (38,84) et VGP (91,45) de 1,2%, Xior (26,20) et Qrf (10,10) de plus de 2% comme bpost (4,53).

MDxHealth (0,345) bondissait enfin de 5,8% tandis que Hyloris (11,55) regagnait 1,7%.

L'euro s'inscrivait à 1,0910 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0880 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 55.975 euros, en progrès de 245 euros.