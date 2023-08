Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a poursuivi son rebond de la veille

AB InBev (51,63) était positive de 0,51% alors que KBC (62,08) et Ageas (36,43) avaient viré de 0,32 et 0,71% à la baisse, rejoignant Galapagos (35,29) qui abandonnait 2,22%.

arGEN-X (463,00) valait 1,51% de plus que lundi, Solvay (104,40) et UCB (82,22) gagnant 0,97 et 0,88%.

Sofina (204,40) et Elia (101,80) remontaient de 1,39 et 1,50%, Aperam (25,56) et Umicore (23,57) de 0,39 et 0,99%.

Atenor (20,90) abandonnait par ailleurs 3,7% supplémentaires alors que des hausses de plus de 2% étaient relevées en VGP (92,40), Immobel (31,35), Xior (26,20), Cenergy (6,81) et Deceuninck (2,415).

Sequana Medical (3,73) regagnait enfin 2,5% alors que Biosenic (0,04) et Biocartis (0,344) abandonnaient 4,7 et 3,6%, Celyad (0,53) et Mithra (2,42) cédant 1,8 et 1,2%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0840 USD, contre 1,0910 dans la matinée et 1,0880 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.120 euros, en progrès de 390 euros.