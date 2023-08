Crise de l'accueil - Occupation d'un bâtiment rue de la Loi: l'État belge et Fedasil doivent payer les charges

La justice de paix s'est montrée intransigeante. Elle énonce qu'il est "incontestable que les demandeurs ... ont posé un acte intentionnel en occupant l'immeuble ... et que c'est du fait de cette occupation qu'ils ont consommé l'eau et l'électricité .... Mais l'État belge et Fedasil sont malvenus d'exciper de cette faute pour vouloir s'exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l'État belge et Fedasil ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d'accueil à l'égard de tous les demandeurs de protection internationale".