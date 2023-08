Deux familles belgo-marocaines interpellées à Ceuta pour trafic de stupéfiants

À peine une heure plus tard, un homme de 48 ans et une femme de 41 ans, tous deux de nationalité marocaine et détenteurs d'un permis de travail et de séjour en Belgique également, ont été interpellés lorsque les mêmes fonctionnaires ont découvert 87 kilos de drogue dissimulés aux mêmes endroits dans leur véhicule. Quatre enfants se trouvaient également dans cette voiture.

Les adultes ont été mis à la disposition du juge d'instruction. Les huit enfants, âgés de 1 à 15 ans, sont provisoirement hébergés dans deux centres de protection de l'enfance à Ceuta.