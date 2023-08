Elections en RDC - Les autorités de la RDC répriment l'opposition avant les élections

"La récente vague d'arrestations et de restrictions des libertés fondamentales par les autorités congolaises vise les candidats à l'élection présidentielle issus de l'opposition et leurs dirigeants", a indiqué Thomas Fessy, chercheur principal de HRW sur la RDC. "Le gouvernement devrait veiller d'urgence à ce que ces candidats, leurs partisans, tous les Congolais et toutes les Congolaises, puissent librement exprimer leurs opinions et organiser des manifestations pacifiques avant les scrutins de décembre", a-t-il ajouté.