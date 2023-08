Euro de hockey - Baptême du feu largement réussi avec les Red Lions pour le trio Onana-Ghislain-Van Dessel

Le sourire affiché par Nelson Onana, 23 ans, était encore plus large que d'habitude, mardi, au lendemain de son premier but à ce niveau avec les Red Lions.

"J'ai eu un peu de difficulté avant le repos, peut-être à cause de l'intensité du match contre l'Angleterre", a-t-il expliqué lors d'un point presse mardi. "Finalement, c'est en revenant à un jeu simple que le goal est tombé. C'est évidemment beaucoup de bonheur. D'autant plus que mon papa, qui est souvent au Cameroun, a fait le déplacement pour venir me voir avec ma maman. C'était extraordinaire de pouvoir me tourner vers eux au moment de lever les bras", se remémore fièrement le joueur du Braxgata.

Cette joie intense du buteur, son voisin de chambre William Ghislain, 24 ans, a déjà pu l'expérimenter à deux reprises, notamment sur une passe de son 'grand frère' Victor Wegnez. "C'était un moment spécial pour nous deux, il y a eu beaucoup d'émotion. Je suis content de mon début de tournoi, de l'énergie que j'ai réussi à mettre sur le terrain et de la liberté dont je bénéficie à la balle."

Arno Van Dessel, 20 ans,, se félicite "d'avoir grandi" au fil des deux premiers matchs. "Je me suis d'abord concentré sur mes tâches, en essayant de défendre avec un maximum d'acharnement. Contre l'Espagne, j'ai été davantage impliqué dans les actions offensives, relève le médian, à la base du but d'Onana. "On abordera le dernier match face à l'Autriche de la même manière, en espérant que nos autres attaquants puissent trouver le chemin des filets et qu'on garde pour la première fois le zéro derrière."