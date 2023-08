Euro de volley dames - Le sélectionneur Kris Vansnick se veut rassurant malgré la défaite: "Rien n'est perdu"

En effet, la Belgique est loin d'être condamnée, bien qu'elle eût pu conquérir la 3e place du groupe A avec un succès au Topsporthal. "On pouvait faire un grand pas en avant vers un adversaire plus facile en huitièmes", a concédé Vansnick. "Maintenant, on doit d'abord analyser ce qui n'allait pas et aller de l'avant."

Et le staff technique avait déjà préparé consciencieusement le match face à l'Ukraine. "On était prêts à affronter une bonne équipe. Tout le monde nous pensait favoris, mais l'Ukraine a gagné l'European Golden League, elle a joué la Challenger Cup. Elles ont joué des gros matches, ce dont nous n'avons pas eu l'occasion pendant la préparation. Je pense qu'on paie ça ce soir."

Stratégiquement, le coach a procédé à plusieurs changements au début du deuxième set. "Ils ont semblé faire effet, mais il manquait la qualité pour finir", les Yellow Tigers ayant notamment mené 22-18 avant de concéder la manche, "un coup au mental."

Comme Britt Herbots, Kris Vansnick a souligné le caractère de son équipe, bien que celui-ci "ne suffise pas pour faire un résultat dans un championnat d'Europe." Il préfère penser à la suite. "Il ne faut pas être trop négatif. Il reste deux matches à jouer, et on verra où on en est après le match contre la Serbie", jeudi.

Mardi, la Pologne attend les Tigers. "Nous devons affronter deux grandes équipes et rien n'est perdu. L'objectif est de retrouver la qualité et l'efficacité en attaque, ainsi que la lucidité", a conclu le sélectionneur.