Euro de volley dames - Les Yellow Tigers perdent 3-0 contre la Pologne et concèdent une 2e défaite de rang

Les Yellow Tigers avaient commencé par des victoires contre la Hongrie (3-0) et la Slovénie (3-1) avant de s'incliner 3-0 face à l'Ukraine. Elles défieront la Serbie, double championne du monde en titre, jeudi dans le dernier match de cette phase de groupe.

La Serbie et la Pologne sont en tête du groupe avec 9 points. L'Ukraine et la Belgique suivent avec 6 points devant la Slovénie (3 points) et la Hongrie (0 point). La Serbie et l'Ukraine comptent un match de moins.

Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Le groupe A croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.