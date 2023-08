IMSA - Laurens Vanthoor renforce l'équipe Porsche Penske à Road Atlanta

Le Limbourgeois fera équipe avec le Britannique Nick Tandy et le Français Matthieu Jaminet qui sont les deux pilotes titulaires de le Porsche 963 N.6 en Amérique du Nord cette année. Vanthoor a déjà couru plusieurs fois à Road Atlanta, notamment au sein de l'équipe officielle Porsche GT mais aussi avec l'écurie canadienne Pfaff Motorsports. C'est à l'issue de cette course se déroulant sur une durée de 10 heures qu'il avait été sacré champion en IMSA SportsCars Championship dans la catégorie GTLM en 2019.

Laurens Vanthoor a réalisé jusqu'à présent le meilleur résultat d'une Porsche 963 en Championnat du monde d'endurance en terminant troisième de la course de Portimao, au Portugal, en début de saison. À Petit Le Mans, il aura comme objectif d'aider Porsche et l'équipe Penske à remporter respectivement le titre chez les constructeurs et les écuries.

La course de Petit Le Mans aura lieu le 14 octobre prochain.