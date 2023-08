Invasion de l'Ukraine - La Russie abat deux drones ukrainiens dans la région de Moscou

"Deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Moscou", a indiqué la même source.

Selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, qui s'est exprimé sur Telegram, un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin, et un second dans la zone de Tchastsy, à quelque 50 km au sud-ouest du centre de Moscou.

Les services compétents se trouvent sur les lieux, a ajouté l'élu.

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.

Parallèlement, la ville ukrainienne de Zaporijia, dans le sud-est du pays, a été la cible d'attaques de drones Shahed dans la nuit de lundi à mardi, selon plusieurs médias. Des explosions ont été entendues dans la région. Moscou a déjà utilisé à plusieurs reprises ces drones de fabrication iranienne dans sa guerre contre l'Ukraine.