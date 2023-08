JO 2024 - Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l'équipe de France espoirs

Henry, 46 ans, succède à Sylvain Ripoll qui avait été remercié après l'élimination des Bleuets en quarts de finale de l'Euro U21 en juin dernier.

La première mission de du champion du monde 1998 et du champion d'Europe 2000 sera de préparer au mieux les Jeux Olympiques de Paris en 2024 mais aussi les qualifications pour l'Euro U21 2025 qui débuteront en septembre.

Ancienne légende d'Arsenal, aussi passée par Monaco, la Juventus, le FC Barcelone et les New York Red Bulls, Henry a été l'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges entre août 2016 et octobre 2018 puis entre mai 2021 et décembre 2022. En septembre 2022, il avait remplacé Martinez, suspendu, lors d'un déplacement aux Pays-Bas en Ligue des Nations.