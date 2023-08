Jupiler Pro League - Adrien Trebel s'engage avec le Sporting de Charleroi pour une saison

Arrivé en 2017 en provenance du Standard de Liège pour trois millions d'euros, Adrien Trebel a joué 127 rencontres pour les Mauves avec neuf buts et 21 passes décisives à la clé. En 2022, le Français avait été prêté six mois à Lausanne-Sport en Suisse. Le parcours d'Adrien Trebel à Anderlecht aura été compliqué après avoir été victime de multiples blessures (épaule) et opérations (genou). Chez les Mauves, il avait travaillé avec Felice Mazzu, qu'il retrouvera comme entraîneur à Charleroi.

Avant de rejoindre le Lotto Park, il avait porté la vareuse des Rouches à 106 reprises entre 2014 et 2017. Il était arrivé en fin de contrat à Liège après avoir joué trois saisons pour le FC Nantes.

Depuis son arrivée en Belgique, Trebel compte une Coupe de Belgique (avec le Standard en 2016), un titre de champion de Belgique et une Supercoupe (avec Anderlecht en 2017) à son actif.