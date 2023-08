Jupiler Pro League - Hannes Delcroix quitte Anderlecht et retrouve Vincent Kompany à Burnley

Formé à Neerpede, Delcroix quitte ainsi son club formateur après sept saisons, dont une passée à Waalwijk en prêt (2019-2020). Le défenseur central de 24 ans a comptabilisé 65 matches en équipe A, dont la plupart sous Kompany. Longtemps blessé, la première doublure de Jan Vertonghen et Zeno Debast n'a eu droit qu'à sept minutes de temps de jeu cette saison.

"J'ai appris l'intérêt de Burnley lundi ou mardi dernier et tout est allé très vite", a réagi Delcroix, cité dans le communiqué de Burnley. "J'ai eu un appel avec Vincent et samedi j'étais dans l'avion. Ces derniers jours ont été chargés mais je suis content d'être ici. La Premier League est le meilleur championnat du monde et c'est une grande opportunité pour moi. Cela n'a pas été un choix difficile."

Delcroix, qui compte une cap avec les Diables Rouges contre la Suisse en novembre 2020, est le troisième Anderlechtois transféré par les Clarets, après Josh Cullen et Enock Agyei.