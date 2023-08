La première phase de rénovation des façades du Palais royal de Bruxelles est terminée

Le chantier, qui a débuté en mars dernier, a été divisé en plusieurs phases pour maintenir un accès aisé au palais: après la façade principale, ce sera au tour des surfaces arrières et latérales de retrouver leur lustre d'antan, ainsi que des balustrades, des escaliers en pierre, des murs de jardins, des grilles et des clôtures.

Le nettoyage et la restauration du mur de jardin donnant sur la place du Trône débuteront ainsi à la fin du mois d'août.

Ces travaux doivent améliorer la performance énergétique du Palais royal et permettre de réaliser des économies tant financières qu'énergétiques. Prévue pour une durée d'un an environ, cette campagne de restauration est estimée à six millions d'euros. Elle comprend également le renouvellement des menuiseries extérieures. Ce sont ainsi plus de 700 fenêtres et 2.800 m² de menuiserie qui seront pourvues d'un vitrage thermo-isolant.

L'édifice résulte d'un amalgame de constructions s'échelonnant de 1783, sous le Régime autrichien, à 1934, sous le règne d'Albert Ier. C'est toutefois entre 1825 et 1829 que l'architecte Tieleman-François Suys dote l'ensemble d'une façade digne d'un palais. Actuellement, il sert de résidence administrative et de lieu de travail principal au souverain belge.