Le chantier du pont de chemin de fer de la gare Saint-Job à Uccle débute le 4 septembre

Pour les besoins des travaux, Infrabel devra instaurer, à partir du 4 septembre, un service à voie unique sur un tronçon de la ligne ferroviaire 26 Hal - Vilvorde. En conséquence, la SNCB ne pourra plus faire passer cinq trains par heure et par sens comme actuellement entre Bruxelles-Luxembourg et Saint-Job. Il n'y aura plus que deux trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois.

Moins de trains circuleront donc sur les axes Bruxelles-Luxembourg - Nivelles et Bruxelles-Luxembourg - Hal/Enghien du 4 septembre 2023 au 28 avril 2024 et du 14 octobre 2024 au 15 juin 2025. L'affluence dans les trains de ces deux axes risque donc d'être plus forte, principalement entre 07h00 et 09h00.