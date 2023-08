Le nombre d'accidents de la route impliquant des adolescents augmente à la rentrée

Alors que le nombre d'accidents de la route impliquant des enfants de 6 à 11 ans diminue légèrement en septembre par rapport aux périodes de vacances, la tendance est inverse concernant les adolescents âgés entre 12 et 17 ans durant les mois de septembre et octobre, pointe l'AWSR, selon des données collectées en Wallonie entre 2013 et 2022.

Cette augmentation est par ailleurs plus marquée chez les usagers de 16 et 17 ans. Le nombre de victimes de la route en septembre et octobre grimpe chaque année de 21% par rapport aux mois de juillet et août, signale l'agence wallonne. Une diminution est seulement constatée à partir de novembre.

Lors de cette période de rentrée scolaire, les accidents impliquant de jeunes cyclomotoristes sont également plus nombreux. En septembre, près de 37% des victimes de la route âgées de 16 et 17 ans se déplacent en deux-roues motorisés contre 30% en moyenne durant le reste de l'année.

Face à cette tendance, l'AWSR propose aux jeunes cyclomotoristes une série de conseils pour mettre un frein à ces hausses: porter des équipements de protection (casque obligatoire, pantalon long, gants, chaussures qui tiennent les chevilles...), modérer sa vitesse et respecter les limitations, ou encore être visible grâce à des couleurs claires ou fluo. L'agence recommande également aux automobilistes d'être attentifs aux angles morts de leur véhicule et de rester prudents aux abords des écoles.