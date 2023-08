Le secteur belge des jeux vidéo n'a jamais compté autant de travailleurs et travailleuses

Ce sont en effet 23 entreprises supplémentaires (studios, éditeurs...) et 150 nouveaux équivalents temps plein qui ont fait grandir le secteur belge des jeux vidéo en Belgique en 2022 par rapport à l'année précédente, rapporte la VGFB dans son rapport publié à l'occasion de la Gamescom, le salon européen consacré aux jeux interactifs, organisé jusqu'au 27 août à Cologne, en Allemagne. Actuellement, 133 firmes spécialisées dans cette industrie vidéoludique sont installées en Belgique, contre 65 voici 10 ans.

Plus de deux entreprises sur trois sont situées en Flandre, mais les autres Régions poursuivent leur développement: la Wallonie compte désormais 28 sociétés, soit 6 de plus qu'en 2021, alors que 15 autres sont installées en Région bruxelloise, contre 12 l'année précédente. Des chiffres qui s'expliquent par un soutien plus important des pouvoirs publics, par le biais du fonds flamand ou wallon pour les jeux vidéo ou encore d'incubateurs régionaux.

La VGFB pointe cependant une baisse du chiffre d'affaires global du secteur des jeux vidéo en Belgique, qui est passé de 88 à 85 millions d'euros entre 2021 et 2022. "Cela reste une hausse de 10% par rapport à 2019, avant la crise du coronavirus", tempère toutefois la fédération. Plus de 80% de ce chiffre d'affaires émane des entreprises flamandes, historiquement pionnières dans le secteur.

La Gamescom, qui débute mercredi à Cologne, est l'occasion pour les firmes belges de se faire connaître auprès du public mais aussi d'autres studios de développement, éditeurs et entreprises technologiques spécialisées.