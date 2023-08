Les États-Unis lèvent les restrictions commerciales imposées à 27 entreprises chinoises

Parmi les sociétés concernées par cette levée de sanctions, le fabricant de batteries au lithium Guangdong Guanghua Sci-Tech et le fabricant de capteurs NanJing GOVA Technology ont été retirés de la liste dite "non-vérifiée". Les entreprises figurant sur cette liste disposent d'un accès limité à l'achat de technologies américaines.

Outre ces sociétés et organisations chinoises, parmi lesquelles deux universités et une poignée d'autres entreprises du monde de la technologie, plusieurs compagnies et institutions d'Indonésie, du Pakistan, de Singapour, de Turquie et des Émirats arabes unis ont également été retirées de cette liste "non-vérifiée".

La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo doit normalement se rendre en Chine cette semaine, dans le cadre des efforts déployés par l'administration américaine pour réduire les tensions entre les deux pays. Elle sera la quatrième haut responsable de l'administration du président américain Joe Biden à se rendre à Pékin depuis le mois de juin.

La Chine semble également prête à tenter d'apaiser les tensions actuelles entre les deux pays. Ainsi, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré lundi à une délégation du Conseil des affaires américano-chinois (USCBC) en visite que "la Chine est prête à coopérer avec les États-Unis pour assumer leurs responsabilités en tant que pays majeurs et garantir la stabilité des industries et des chaînes d'approvisionnement mondiales".