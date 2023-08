Les hôtels particuliers Art nouveau au cœur de la 9e édition du festival Artonov

Ce joyau d'architecture situé à Saint-Gilles, rouvert en juin après neuf ans de travaux de restauration, accueillera une création de l'artiste sonore japonaise Tomoko Sauvage et de la Belge Elise Peroi. Non loin de là, deux maisons de l'architecte Gustave Strauven ouvriront leurs portes pour deux spectacles intimistes de format court. Le joueur de viole de gambe belge Thomas Baeté proposera un programme inspiré par la beauté fragile et vulnérable de l'ancienne demeure de l'architecte. La Maison Saint-Cyr, aux ferronneries remarquables, résonnera quant à elle des accords de la luthiste belge Sofie Vanden Eynde et du joueur iranien de tar et setar Shahab Azinmehr qui mélangeront leurs sonorités.

Cette nouvelle édition, résolument tournée vers la nouveauté, prendra aussi ses quartiers dans plusieurs lieux inédits dont la Fondation blan à Ixelles et l'École fondamentale n° 13 à Schaerbeek, qui accueillera le spectacle "Les Souffles", conçu par le danseur contemporain et musicien Mathieu Calmelet, le plasticien sonore Octave Courtin et l'artiste visuelle Ludivine Large-Bessette.

Le festival invite également le public à expérimenter une autre forme de perception du son et de l'espace au cœur de l'ancienne chapelle des Brigittines, où il a programmé le spectacle de musique et de lumière "ALLIAGE(S)", une création des percussionnistes du Trio Xenakis avec l'artiste visuel Vivian Daval.

En ouverture du festival, la Galerie Ravenstein accueillera le spectacle de cirque contemporain de Chloé Moglia, accessible à toutes et tous gratuitement.