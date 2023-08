Les USA autorisent un vaccin pour femmes enceintes contre la bronchiolite chez les bébés

Le vaccin est autorisé pour les femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'âge gestationnel, a déclaré l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué. L'injection unique sera réalisée dans un muscle.

Les enfants seront protégés durant leurs six premiers mois de vie, explique la FDA.

Ce même vaccin était déjà approuvé depuis mai aux États-Unis pour les personnes de 60 ans et plus.

Il a également été approuvé en juillet par l'Agence européenne des médicaments (EMA) - à la fois pour les bébés et pour les personnes âgées - mais la Commission européenne doit maintenant décider de son autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne.

Ce virus "est une cause commune de maladie chez les enfants, et les nourrissons sont parmi ceux étant le plus à risque de développer une maladie grave, ce qui peut conduire à des hospitalisations", a rappelé Peter Marks, responsable au sein de la FDA, en se félicitant de cette nouvelle option contre une maladie "potentiellement fatale".