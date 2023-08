Mondiaux d'athlétisme - Claes, Dylan Borlée et Doom manquent tous trois leurs demi-finales sur le tour de piste

Comme dans toutes les courses en couloirs de ce rendez-vous mondial, le top 2 des trois demi-finales, plus les deux meilleurs temps des non placés en ordre utile se qualifiaient.

Hanne Claes a pris la 7e place de la 3e demi-finale. Héritant du couloir 9, après le 1 en séries, elle a couru en aveugle et ponctué son parcours après avoir franchi ses dix haies en 56.06 loin de son record national (54.33). Elle termine 23e des 24 demi-finalistes.

Dylan Borlée, parti du couloir 3, dans la deuxième demie, n'a pas réussi à passer sous les 45 secondes, éprouvant plus de mal qu'en séries. Il a terminé 7e de sa course et 19e des demi-finalistes en 45.59.

Alexander Doom, a bénéficié du bon couloir 5 dans la troisième demie, mais gêné par la chaleur, il n'a pu rééditer sa prestation des séries (44.92). Cinquième de sa course en 45.57, il termine 18e.