Mondiaux d'athlétisme - Cynthia Bolingo courra la finale du 400 mètres mercredi au couloir 2

Cynthia Bolingo va connaître mercredi à 21h35 le plus grand moment de sa carrière d'athlète. Elle va prendre part à la finale du 400 mètres des championnats du monde d'athlétisme. Voilà seize ans qu'aucune athlète belge n'avait plus réussi à rejoindre le top 8 dans une course individuelle aux Mondiaux.