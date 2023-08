Nouvelle importante saisie de médicaments dans le quartier Nord de Bruxelles

Les policiers de la zone Bruxelles-Nord ont saisi, entre le 11 et le 20 août, 379 pilules de médicaments, dont 223 de Lyrica et 59 de Ritrovil, a annoncé la zone mardi. "Il faut savoir que ces deux médicaments, disponibles uniquement sur ordonnance et vendus en pharmacie, sont connus pour leurs effets addictifs et désinhibiteurs", a-t-elle précisé. "Combinés à l'alcool, ils peuvent influencer négativement le comportement de certaines personnes".