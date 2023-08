Plus de 26.000 spectateurs ont participé au festival Théâtres Nomades à Bruxelles

Le festival est organisé depuis 2021 par la compagnie de théâtre itinérant belge "Les Nouveaux Disparus", qui oeuvre pour démocratiser l'accès à la culture. L'évènement réunit chaque année plus de 35 compagnies artistiques, issues de domaines variés: arts de la rue, théâtre, cirque, conte, danse, marionnettes, etc. La programmation fait par ailleurs la part belle à la création belge et, notamment, aux jeunes artistes, tout en ayant aussi à cœur d'inviter quelques compagnies internationales.