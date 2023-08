Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit son redressement, Elia et immobilières en tête

AB InBev (52,26) était positive d'1,2%, Ageas (37,05) gagnant 1,7% alors que KBC (61,44) abandonnait 1%.

arGEN-X (461,80) et Solvay (104,10) cédaient 0,3% tandis qu'UCB (82,18) cédait une fraction, Galapagos (35,65) remontant par contre de 1%.

Aperam (25,66) et Umicore (23,94) valaient 0,4 et 1,6% de plus que mardi, Proximus (6,64) remontant de 1,9% alors que D'Ieteren (151,20) perdait 0,8%.

Les résultats d'Agfa-Gevaert (2,215) et SmartPhoto (27,80) étaient accueillis par des reculs de 5,3 et 0,7%, les annonces de Biotalys (5,62) par une chute de 5,1% alors qu'à l'approche de ses résultats, MDxHealth (0,354) bondissait de 7,6%.

Roularta (13,50) repartait de 2,9% à la baisse alors qu'Immobel (31,95) et Ekopak (18,35) s'appréciaient de 1,9%.

Celyad (0,56) et Sequana Medical (3,85) étaient enfin positives de 5,6 et 3,2% tandis qu'IBA (12,30) cédait 1,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0825 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0840 la veille vers 16H30. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 56.540 euros, en progrès de 420 euros.