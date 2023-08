Conducteur de quad abattu à Oupeye - Deux personnes sous mandat d'arrêt à la suite des émeutes survenues en Basse-Meuse

"À ce jour, un grand nombre de procès-verbaux ont été rédigés, attestant de la nature sérieuse et inquiétante de ces agressions. Plusieurs suspects ont été identifiés, certains d'entre eux ont été privés de liberté et ont été déférés pour répondre de leurs actes. À l'heure actuelle, deux individus sont sous mandat d'arrêt", ajoute la justice liégeoise, qui lance également "un appel au calme" et qui rappelle que "la simple incitation à l'émeute est une infraction punissable".

"Chaque acte de violence, d'agression ou de dégradation, une fois établi, recevra une réponse pénale adaptée", écrit-elle encore.

La victime du tir, un trentenaire, avait roulé sur un agent des forces de l'ordre alors que ce dernier lui avait signifié de s'arrêter. Son collègue avait alors sorti son arme et fait feu.