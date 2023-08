Conference League - Hein Vanhaezebrouck veut que son équipe montre un autre visage face à l'APOEL Nicosie

Les Buffalos sont confrontés à un match très important jeudi, qui, avec le match retour une semaine plus tard, déterminera si les supporters pourront assister à des rencontres européennes à la Ghelamco Arena cette saison.

L'APOEL Nicosie est une équipe expérimentée et rusée, a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse mercredi. "Leur moyenne d'âge est de 32 ans, avec quelques anciens joueurs de Gand (Ndongala et Kvilitaia, ndlr) et un entraîneur qui connaît le championnat belge (le Portugais Ricardo Sa Pinto au Standard, ndlr)".

Vanhaezebrouck a une certaine histoire avec Ricardo Sa Pinto, notamment après un incident lors du match de coupe Anderlecht-Standard en 2017, au cours duquel le Portugais s'est soudainement mis au sol après avoir reçu un gobelet de bière sur le pied. Depuis, les relations entre les deux étaient tendues entre les deux hommes. "Je vais être poli et lui serrer la main", a répondu Vanhaezebrouck.

Interrogé sur un scénario de rêve à l'issue du match, Vanhaezebrouck reste modeste. "Gagner, c'est toujours une bonne chose pour aborder le deuxième match".

Hormis Laurent Depoitre et Nurio Fortuna, blessés depuis un certain temps, tout le monde est disponible.