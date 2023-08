Conference League - Pour Vrancken, Genk n'a plus droit à l'erreur : "Il faut terminer le travail cette fois"

"Offensivement, nous sommes très forts. Toutes les statistiques le confirment. Pourtant, nous ne marquons pas assez. Marquer des buts doit être un automatisme. On s'entraîne pour cela. Maintenant, il faut que cela se traduise dans les matches. J'espère que ce sera le cas demain, mais on ne peut pas forcer les choses."

Lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, les choses ont mal tourné lors de la séance de tirs au but contre le Servette Genève, et lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League, un but de l'Olympiakos dans le temps additionnel du match retour a jeté un froid. Adana Demirspor, quatrième de la Süper Lig l'an dernier, n'est pas non plus une petite équipe.

"C'est une très bonne équipe, avec beaucoup de talent individuel et beaucoup d'expérience", reconnaît Vrancken. "Ce n'est pas pour rien qu'elle a terminé aussi haut dans un championnat turc très relevé, au-dessus de nombreux gros clubs. J'espère bien commencer le match, mais ce ne sera pas facile."

Mike Tresor, qui souffre toujours de problèmes aux quadriceps, ne sera pas présent. "Il s'est entraîné, mais il ne se sent pas encore à 100 %. Il n'est pas prêt à jouer."

"Demirspor est certainement une bonne équipe, avec des joueurs connus", reconnaît le défenseur Joris Kayembe. "Ces éliminations européennes donnent naturellement un sentiment d'amertume. Nous ferons tout pour en finir cette fois-ci. L'ambiance et la confiance dans l'équipe sont bonnes, mais nous devons commencer à gagner des matches."