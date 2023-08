Donald Trump inculpé - L'ex-avocat de Donald Trump Rudy Giuliani mercredi en Géorgie pour se rendre aux autorités

Les 19 co-accusés de ce dossier pénal ont jusqu'à vendredi midi pour se mettre à la disposition des autorités locales dans une prison d'Atlanta. Depuis le début de la semaine, la presse américaine suit l'arrivée de quasiment chaque inculpé, en attendant celle de Trump jeudi.

"Je suis en route pour la Géorgie et je me sens très bien", a déclaré M. Giuliani sur CNN à la sortie de son domicile à New York. "Je suis un grand garçon, je peux résister à ça. J'ai mené des combats bien pires", a ajouté l'ancien procureur fédéral et ancien maire de cette ville, relativisant l'importance de ce rendez-vous.

Lui, Donald Trump et 17 autres personnes sont inculpés par la procureure du comté de Fulton pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État. Ils sont poursuivis en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée, qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.

Mercredi matin, six s'étaient déjà rendus dans la prison du comté de Fulton pour se constituer officiellement prisonnier, se voir saisir leurs empreintes digitales et devoir poser pour une photo d'identité judiciaire, ou "mugshot", avant d'être libéré sous caution.

"Un 'mugshot' pour l'homme qui a probablement placé les pires criminels du 20e siècle en prison. Ils vont se déshonorer", a lancé Rudy Giuliani, connu pour sa lutte anti-mafia à New York.

Trump, candidat à la Maison Blanche et grand favori des primaires républicaines dont il snobe le débat mercredi soir, a déclaré qu'il se rendrait jeudi à Atlanta.