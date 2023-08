Eredivisie - Bas Dost signe pour un an à Nimègue

L'attaquant s'est mis en évidence au SC Heerenveen au point d'obtenir un transfert à Wolfsburg en 2012. Par la suite, il a bourlingué en Europe via le Sporting Lisbonne (2016-2019), l'Eintracht Francfort (2019-2021) et le Club Bruges avec lequel il a remporté le titre à deux reprises (2021, 2022). Il est alors rentré au pays.

À Utrecht, Dost était un titulaire jusqu'à ce qu'une blessure au pied en janvier vienne perturber les choses. Au total, il a disputé 24 matches au cours desquels il a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives. Il compte également 18 sélections avec les Oranje, mais il n'a jamais participé à un grand tournoi.

"Je me sens en forme et j'aimerais prouver ma valeur à l'équipe dès que possible", a déclaré Dost, qui a vu le NEC perdre ses deux premiers matches de championnat.