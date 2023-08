Euro de hockey - "La manière n'y était pas, mais l'objectif est atteint", retient Gauthier Boccard

"C'est difficile de se donner à 125% dans un tel match, alors que notre objectif est déjà atteint", explique le joueur du Leopold. "Contre une équipe qui ne fait que défendre dans son cercle comme l'Autriche, c'est compliqué de proposer un jeu très sexy. Le but était de jouer simple, mais on a vu qu'on a eu tendance à tenter le dribble en plus. Maintenant, il faut oublier le passé et se concentrer sur la suite."

Le bilan des trois premières rencontres est très positif pour les Red Lions. "Le match contre l'Angleterre nous a bien lancés. On a ensuite livré une prestation très aboutie face à l'Espagne", rappelle Boccard. "C'est une très bonne chose que l'on ait été à ce point défié. Ca nous a obligés à déjà produire le meilleur de nous-mêmes, physiquement comme tactiquement."

La demi-finale, probablement contre les Pays-Bas, n'aura rien à voir avec les récentes défaites en Pro League, prédit l'ailier des Red Lions. "C'est complètement différent. Ils sont sûrement impatients de nous affronter parce qu'ils sont en confiance, mais on a déjà montré un visage très différent ici. Ce sera du 50-50, il faudra être à notre meilleur niveau pour l'emporter."