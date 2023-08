Euro de volley dames - Le coach Vansnick espère "une qualification méritée" pour les Yellow Tigers

À propos de la rencontre contre les Polonaises, "il y a peut-être plus de déception au niveau du résultat" que mardi contre l'Ukraine (3-0), "car on joue un grand match. On met une équipe très forte en difficultés, en montrant qu'on peut jouer à leur niveau", a commenté le sélectionneur.

Avec des ajustements tactiques, "nous montons en puissance vers le niveau que nous voulons atteindre. Nous voulions moins de fautes au filet et plus de constance. Nous voulions faire briller Britt Herbots et nous l'avons bien fait aujourd'hui", la Trudonnaire ayant inscrit 22 points. "Elle a montré qu'elle était au plus haut niveau. Chaque équipe a besoin d'une leader qui marque des points. Chez nous, c'est elle."

Le coach était cependant remonté face à l'arbitre, auteur d'une "erreur gigantesque" dans le troisième set. "On a le droit de faire appel à la vidéo, de réclamer un zoom pour attester du contact. Ils me l'ont refusé", s'est-il offusqué. Cet échange impliquant Van Gestel a causé une fin de match nerveuse qui a déstabilisé les Tigers.

Concernant la qualification, le sélectionneur a partagé son inquiétude. Sans un exploit contre les doubles championnes du monde serbes jeudi, les Belges doivent espérer une mauvaise performance de la Slovénie contre l'Ukraine, mercredi, pour obtenir leur place en huitièmes. "J'espère que l'Ukraine se battra pour obtenir un résultat contre la Slovénie", a confié Vansnick. "Je suis un peu inquiet. On a connu des résultats bizarres à la fin d'autres compétitions. On a gagné les deux matches que l'on devait gagner, on verra bien."