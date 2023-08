Europa League - Cameron Puertas confiant avant le duel contre Lugano : "L'équipe peut compter sur moi"

"C'est une équipe expérimentale", a déclaré Puertas lors de sa conférence de presse mercredi. "Ils ont apporté beaucoup de beau football ces dernières années et ont réussi à garder beaucoup de leurs joueurs. D'après mes souvenirs, c'est une bonne équipe, mais je suis ici depuis un an et demi. Mohamed Amoura (que l'Union vient de recruter à Lugano, ndlr) peut en dire un peu plus".

Lugano sera un sacré client : "C'est une équipe qui se bat régulièrement dans le haut du classement du championnat suisse, qui peut prendre des points à n'importe qui. Elle a d'ailleurs joué la finale de la Coupe deux années de suite. Mais j'ai déjà marqué contre eux et j'espère que je pourrai faire de même demain".

Depuis son arrivée à Saint-Gilles, le milieu de terrain hispano-suisse a connu une évolution "dans tous les domaines", a-t-il ajouté. Il ne considère pas sa performance de ce début de saison comme une surprise : "Je suis devenu quelqu'un sur qui l'équipe peut compter."