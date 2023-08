Huawei ferait construire un réseau d'usines pour contourner les sanctions US

Visé par des sanctions US, Huawei ne peut plus acquérir d'équipements américains pour la production de puces informatiques. D'autres entreprises chinoises, en revanche, le peuvent, sauf s'il s'agit de technologies particulièrement récentes et avancées.

Selon la SIA, qui représente la majorité des plus grands fabricants de circuits intégrés dans le monde, Huawei est en train de mettre en place un réseau d'usines, en catimini, ce qui lui permettrait de contourner les sanctions américaines.

Les autorités US affirment tenir la situation à l'œil et être prêtes à prendre, le cas échéant, des mesures. Outre Huawei, la liste noire américaine compterait des dizaines d'autres entreprises, dont deux font partie, selon la SIA, du réseau mis en place par Huawei.