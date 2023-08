Invasion de l'Ukraine - Un avion s'écrase avec le patron de Wagner à son bord, selon des médias russes

"Il y avait 10 personnes à bord, dont trois membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence.

"Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'accident de l'appareil Embraer", a ajouté l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, citée par les agences de presse étatiques russes Ria Novosti, TASS et Interfax.

Promettant de "libérer le peuple russe", le tempétueux Evguéni Prigojine avait lancé ses troupes vers Moscou les 23 et 24 juin. Les combattants de Wagner avaient occupé pendant plusieurs heures un quartier général de l'armée à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et parcouru plusieurs centaines de kilomètres vers la capitale, ébranlant le Kremlin. Cette mutinerie, qui visait l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, avait toutefois tourné court, prenant fin le soir du 24 juin avec un accord prévoyant le départ au Bélarus du patron de Wagner. Ses troupes, elles, s'étaient vu proposer de rejoindre l'armée régulière, de retourner à la vie civile ou de partir avec leur chef pour le Bélarus.

L'ambiguïté régnait cependant depuis lors quant à la situation de M. Prigojine.

Lundi soir, l'homme était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique.