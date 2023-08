Le rappeur français Médine déprogrammé des Solidarités à Namur

"Les Solidarités ont toujours revendiqué leur caractère familial, ouvert à la diversité et à l'échange entre les gens et les genres. L'ambition de cette 9e édition est de réussir un bel événement sur un tout nouveau site (celui d'Ecolys à Suarlée, NDLR) et non de subir une polémique dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres", poursuit l'organisation.

Il a donc été décidé, en concertation avec le bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot, plusieurs partenaires, et après avoir contacté les représentants de l'artiste, de renoncer à la venue du rappeur, prévue vendredi. La décision s'est prise "avec une certaine consternation, mais dans un souci d'apaisement", expliquent les organisateurs.

"Ce faisant, nous entendons à ce que les Solidarités ne servent pas d'exécutoire pour certains au risque de ternir une édition qui s'annonce sous les meilleurs auspices", concluent-ils.