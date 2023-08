L'offre à la demande et l'interactivité au cœur des projets de rentrée de la RTBF audio

La RTBF entend développer l'offre à la demande et l'interactivité de ses contenus audio (radio et podcasts) à la rentrée, a annoncé le service public audiovisuel mercredi lors de sa conférence de presse de rentrée. Dans cette optique, de nombreux nouveaux podcasts verront le jour sur la plateforme de streaming Auvio, et les radios renforceront leur présence sur le terrain. "Nous voulons répondre à toutes les envies, avec un souci constant de mettre l'accent sur l'info locale, interactive et réactive", souligne à ce propos Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF.