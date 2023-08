Mercato cycliste - Arnaud De Lie chez Lotto Dstny jusqu'en 2026 : "un choix logique"

"L'équipe m'a démontré beaucoup de confiance depuis le début et cela m'a tout de suite fait du bien", a expliqué Arnaud De Lie dans le communiqué de son équipe. "De plus, le projet que la direction me propose pour les années à venir est très prometteur. L'équipe travaille dans les moindres détails et continue d'investir dans la performance, afin de faire ressortir le meilleur de ses coureurs. Toutes ces choses m'ont poussé à resigner avec plaisir".

Arnaud De Lie compte 16 victoires à son palmarès, dont 7 remportées cette année malgré une lourde chute subie aux Quatre Jours de Dunkerque mi-mai. "Le fait de signer jusqu'en 2026 m'apaise mentalement et me laisse aussi le temps de progresser au fur et à mesure. Cette année, j'ai pu me mettre en évidence à plusieurs reprises dans les courses du WorldTour, ce qui montre que je continue de progresser. L'ambition est de devenir encore plus compétitif et de remporter une grande classique. J'ai la chance d'être bon dans les deux domaines (sprint et coureur de classique, ndlr), mais mon cœur est un peu plus porté sur les classiques."

Ce Mercredi, Arnaud De Lie est au départ du Tour du Benelux avant de traverser l'Atlantique pour disputer les courses canadiennes d'un jour, à Québec (8 septembre) et Montréal (10 septembre), trois rendez-vous estampillés WorldTour, niveau où il attend son premier succès. "Une victoire dans l'une des courses à venir serait fantastique. Je suis déjà en très bonne forme et ce serait une très belle fin de saison", a ajouté encore le jeune sprinteur belge.