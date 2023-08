Mondiaux d'athlétisme - Ben Broeders, "content" de ses qualifications, va disputer sa 3e finale consécutive

Il fallait passer 5m80 ou figurer dans le top 12 des qualifications du saut à la perche, jeudi en fin de matinée à Budapest. Ils seront finalement treize (vu les ex-aequo) et ils ont pu s'arrêter à 5m75 dans la canicule hongroise.

"C'était très pénible dans cette chaleur (33°C) d'être occupés cinq heures. J'ai bien bu dix bouteilles d'eau (d'un demi-litre), cherché l'ombre et à diminuer la chaleur autant que possible", a expliqué le recordman de Belgique qui a approché à un centimètre sa meilleure performance de la saison. "Je suis content d'avoir maintenant deux jours de repos."

"J'étais bien. Juste mon premier saut à 5m75 était un peu moins bon. Après une adaptation et j'ai effectué un bon 3e essai. Je suis content de ce que j'ai fait."

Ben Broeders a débuté son concours en franchissant 5m55 puis 5m70 au premier essai avant de s'y reprendre à trois reprises à la hauteur suivante. Il se classe 11e de ces qualifications.

La finale est programmée samedi soir (19h25). Quels sont ses espoirs ? "Faire mieux que les deux premières fois (en 2019 et 2022). Montrer quelque chose de bien et me faire plaisir. Il faudra voir la progression (des lattes). Ce sera une bonne préparation en vue de Paris l'année prochaine. J'espère passer 5m80. Je suis content que ça se déroulera le soir (pour la chaleur). Il y aura un stade plein et une chouette ambiance."

Ben Broeders avait fini 12e à Doha en 2019 (5m55) et 11e à Eugene l'an dernier (5m70). Entre-temps, il n'était pas sorti des qualifications aux Jeux de Tokyo en 2021 et à l'Euro de Munich en 2022.