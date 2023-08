TC Dinant - Six ans de prison requis pour une tentative d'assassinat à Viroinval

Six ans de prison ferme ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme né en 1983 poursuivi pour des faits de coups et blessures avec préméditation et une tentative d'assassinat commis le 19 février 2023 à Viroinval.

Le prévenu, armé d'un couteau de cuisine d'une lame de 5,5cm, a tenté de porter plusieurs coups à un homme à qui il avait déjà mis un coup de poing quelques heures plus tôt, lors d'une soirée. Les faits se sont produits en début d'après-midi devant un night-shop. Avant de passer à l'acte, le prévenu a demandé au gérant du commerce de couper les caméras de surveillance de son commerce, ce qu'il a évidemment refusé de faire.