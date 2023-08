Un suspect et une victime d'humiliation identifiés sur une vidéo à Saint-Trond

Une première vidéo, datant de février, avait déjà fait l'objet d'une plainte. Celle-ci montrait un jeune garçon de 13 ans devant s'agenouiller, le pantalon baissé sur les chevilles, et s'excuser auprès d'une personne se faisant appeler "El Patron". Il se faisait insulter, frapper et piétiner. Quatre mineurs avaient alors été retrouvés et interrogés dans le cadre de l'enquête.

La police a été informée de l'existence d'une deuxième vidéo le vendredi 18 août. "Après enquête, la police a pu identifier le suspect et la victime. L'élément déclencheur serait un conflit d'ordre relationnel. Il n'y a pour l'instant aucun lien avec la vidéo précédente, dans laquelle un mineur était battu et menacé. L'enquête se poursuit", a annoncé la police mercredi.

Selon la police, il est prématuré d'affirmer qu'il s'agit des mêmes auteurs. L'enquête devra le déterminer.