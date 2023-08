Une exposition pour s'immerger dans le monde de Tim Burton dès le 20 octobre à Bruxelles

Après avoir accueilli plus de 500.000 visiteurs à Madrid et Paris, c'est donc à Bruxelles que ce labyrinthe interactif s'installera. Le public pourra y déambuler à son gré, suivant le parcours qu'il choisira, parmi 300 itinéraires possibles. Derrière les multiples portes, des salles où s'exposeront les créations de l'artiste: décors, statues grandeur nature, costumes ou encore dessins originaux.

"Le Labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste: d''Alice au pays des Merveilles' à 'Mars Attacks!' en passant par 'L'Étrange Noël de Monsieur Jack' ou encore 'Charlie et La Chocolaterie' et 'Beetlejuice'. (...) Une centaine d'œuvres originales, toutes créées par Tim Burton, s'offrent aux visiteurs tout au long d'un parcours ludique, coloré et enchanteur", expliquent les organisateurs. La durée de la visite est de 45 minutes.

Conçue pour petits et grands, l'exposition, mise sur pied par la société espagnole Letsgo en collaboration avec Tim Burton, se tiendra à Tour & Taxis dès le 20 octobre, du mercredi au dimanche. Les tickets (de 17,60 à 26 euros, selon le jour et la catégorie) sont en vente à partir du mercredi 30 août, via le site de l'événement: www.timburtonexhibition.com.