Asile et migration - Les garde-côtes grecs interceptent 50 migrants au large de l'île de Samos

La zone frontalière entre la Turquie et la Grèce est un point de passage très fréquenté par les migrants qui cherchent à rejoindre l'Union européenne par l'est. Les traversées y ont néanmoins diminué de 29% cet été par rapport à la même période l'année passée. Le voyage par voie terrestre est long et dangereux, mais beaucoup de migrants veulent éviter les garde-côtes grecs, que les organisations humanitaires accusent de refouler des exilés. Des accusations démenties par Athènes.