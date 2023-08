Australie: une ex-directrice d'école condamnée pour des agressions sexuelles sur 2 élèves

Malka Leifer, ancienne enseignante en religion et directrice de l'école Adass Israel de Melbourne, avait été reconnue coupable en avril de 18 chefs d'accusation, dont le viol chez elle d'une élève et l'agression sexuelle de la soeur de celle-ci lors d'un voyage de classe. Elle avait été acquittée de l'agression sexuelle d'une troisième soeur.

Le juge Mark Gamble de Melbourne lui a infligé jeudi 15 ans de prison, affirmant que son "crime insidieux" avait marqué les deux soeurs à vie.

Il a ajouté que Mme Leifer était une "grave délinquante sexuelle" qui avait fait preuve d'une "indifférence crasse" à l'égard de ses victimes.

Mère de huit enfants, Mme Leifer s'était enfuie en Israël lorsque des rumeurs sur ses crimes avaient commencé à circuler en 2008. Détenant la double nationalité israélienne et australienne, elle s'était battue bec et ongles pour empêcher son extradition au cours de plus de 70 audiences, avant d'être finalement livrée à l'Australie en 2021.

Vêtue d'un uniforme bleu clair de détenue, Mme Leifer s'est montrée impassible en écoutant la sentence par visioconférence depuis sa prison de Melbourne.

Les faits s'étaient déroulés de 2004 à 2007, alors que Mme Leifer était responsable de l'école, affiliée à une secte juive ultra-orthodoxe, et que les deux soeurs étaient adolescentes.

Selon l'acte d'accusation, Mme Leifer a violé une élève en 2006 après l'avoir invitée à dormir chez elle pour des "leçons de kallah", une sorte de cours d'étiquette avant le mariage. Elle a à plusieurs occasions dit aux élèves qu'elle les préparait à devenir des épouses, selon le procureur.