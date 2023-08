Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé dans le rouge

Sofina (203,80) était négative de 0,68%, Aperam (25,15) et Umicore (23,40) de 0,44 et 0,68% tandis que les immobilières WDP (25,60) et Cofinimmo (69,50) restaient positives de 1,11 et 0,22%.

Hors indice, les résultats de Tessenderlo (27,95) et MDxHealth (0,327) étaient accueillis par des chutes de 6,8 et 6,3%, ceux de VGP (91,05) et Deceuninck (2,36) par des reculs de 2,3 et 2,5%.

Mithra (2,22) plongeait de 7,9% à la suite de son augmentation de capital tandis que Sequana Medical (3,68) et Biocartis (0,33) abandonnaient 3,1 et 3,5%, Oxurion (0,0018) regagnant par contre 5,9%.

Inclusio (13,00) ne regagnait finalement que 2,3%, Vastned Retail (28,80) gagnant 3,6% tandis que Roularta (12,80) repartait de 3,4% à la baisse, DEME (114,00) et Intervest Offices (13,78) perdant 2 et 2,4%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0845 USD, contre 1,0865 dans la matinée et 1,0850 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.920 euros, en progrès de 110 euros.