Conference League - Le Club Bruges réussi son coup à Osasuna

A Bruges, le retour de Hans Vanaken a obligé Ronny Deila à décaler Philip Zinckernagel sur l'aile gauche et à reléguer Antonio Nusa sur le banc. Sans trop de surprise, Osasuna a voulu prendre le contrôle du match mais le Club ne lui laissait pas une grande marge de manoeuvre. Malgré un remuant Avila, les Espagnols ont dû patienter après la pause fraîcheur (25e) décrétée à cause de 28 degrés ambiants pour se créer une occasion par Ruben Garcia (35e). A ce moment-là, les Brugeois étaient devenus plus entreprenants et se sont procuré une énorme occasion par Zinckernagel, qui n'a pas cadré sa tête (42e).

En seconde période, comme avant la pause, Skov Olsen s'est plus souvent infiltré dans les seize mètres adverses et alors qu'il semblait avoir perdu le ballon, il l'a repris pour battre Fernandez (50e, 0-1). Si Bruges aurait pu doubler l'écart par Zinckernagel (62e), les Espagnols ont égalisé par Chimy Avila, qui s'est joué de Jorne Spileers pour battre Simon Mignolet de la tête (78e, 1-1). Mais lancé par Hugo Vetlesen, De Cuyper a reporté les Brugeois au commandement d'un d'un tir croisé (80e, 1-2). Malgré les tentatives d'Osasuna, le Club n'a tremblé que lorsque Avila a été bloqué par Dedrick Boyata dans les seize mètres et qu'après deux rebonds, Mignolet a pu s'emparer du ballon (86e).