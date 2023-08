Deceuninck a augmenté ses marges au premier semestre

Le chiffre d'affaires du groupe belge a baissé de 15,7% par rapport au premier semestre 2022, à 427,2 millions d'euros. Les marchés européen et nord-américain de la construction étaient en berne, tandis que ceux de la Turquie et des pays émergents avaient le vent en poupe.

L'entreprise a cependant augmenté ses marges. L'ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a atteint 59,6 millions d'euros, en hausse de 3,1%, tandis que le bénéfice net de l'entreprise a plus que doublé, passant en un an de 7,5 à 17,8 millions d'euros (+136,1%). Le fabricant de portes et fenêtres a aussi réduit sa dette au cours du premier semestre, d'un peu plus de 20 millions d'euros (-16,9%).

Sur base de ces résultats, l'entreprise confirme ses ambitions de croissance pour l'exercice 2023.