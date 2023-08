Donald Trump inculpé - Giuliani, ex-avocat de Trump, dénonce une "attaque contre la Constitution"

"Cette inculpation est une parodie" de justice, a déclaré M. Giuliani à sa sortie de la prison du comté de Fulton à Atlanta, capitale de l'État, où il s'est officiellement constitué prisonnier avant de repartir en liberté sous caution.

"C'est une attaque non seulement contre moi et contre le président Trump, mais contre le peuple américain", a-t-il affirmé aux dizaines de journalistes qui se bousculaient pour l'interroger par une chaleur écrasante, dans un enchevêtrement de micros et de câbles.

La procureure du comté "Fani Willis restera dans l'Histoire américaine comme celle qui a perpétré l'une des pires attaques contre la Constitution américaine", a-t-il ajouté.

La défense de l'ex-président américain et de plusieurs accusés soutient que les poursuites à leur encontre reviennent à "criminaliser" la liberté d'expression en matière de contentieux électoral.

Un grand jury (panel de citoyens investis de pouvoirs d'enquête) constitué par la procureure a inculpé le 14 août M. Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 remportée dans cet État clé par l'actuel président démocrate Joe Biden.

Ils sont poursuivis en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.