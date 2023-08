Euro de hockey - Raoul Ehren "incroyablement fier" de ses Red Panthers

"On a livré une prestation fantastique, dans l'antre du lion, à un tel niveau de compétition, face à une Allemagne qui n'avait pas encore encaissé. Et tout ça avec une jeune équipe. C'est de la folie", résumait le coach à la sortie du terrain.

Marquer rapidement faisait partie du plan défini par les Panthers. "Mais je n'avais pas pensé que ça pourrait tomber si vite", reconnaît Raoul Ehren. "On aurait même pu en mettre un deuxième. Après l'Allemagne réagit, et on s'en tire bien sur un pc. On a un peu trop défendu à mon goût, j'aurais voulu qu'on sorte plus et qu'on fasse mieux avec la balle, mais il faut avouer que notre adversaire a très bien joué et qu'on a eu de la chance avec ce tir sur le poteau."

La manière avec laquelle les Panthers ont protégé leur avantage n'a pas laissé leur coach indifférent. "Elles ont défendu incroyablement bien, à 11, en se battant pour chaque mètre. Prester à un tel niveau avec une équipe si jeune, dans de telles conditions, cela en dit long sur le processus qui est à l'oeuvre avec ce groupe. C'est très satisfaisant pour moi. "

Le technicien néerlandais se félicite d'avoir osé annoncer que les Panthers se présenteraient à Mönchengladbach pour une finale, voire mieux. "La différence entre nous et l'Allemagne est minime. Cette fois on a été plus forts. On va maintenant se rassembler et essayer d'établir un bon plan pour affronter les Pays-Bas."