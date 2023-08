Intempéries - Le numéro 1722 activé en raison d'une alerte aux orages de l'IRM

L'IRM a émis jeudi une alerte jaune aux orages pour l'ensemble de la Belgique jusque vendredi matin. La nébulosité augmentera ensuite au fil des heures jeudi depuis la frontière française et des averses parfois intenses suivront en de nombreux endroits l'après-midi. Celles-ci pourront s'accompagner d'orages avec de fortes précipitations et des rafales de vent. Plus localement, de la grêle pourra être observée.